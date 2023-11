Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs der Shanghai Taisheng Wind Power Equipment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,23 Prozent erzielt. Dies liegt 25,35 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (0,89 Prozent) und 26,02 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" (0,22 Prozent). Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie aktuell bei 45,92 liegt, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an fünf Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Fundamental betrachtet hat die Shanghai Taisheng Wind Power Equipment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,19, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.