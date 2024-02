Shanghai Step Electric Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Shanghai Step Electric wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75,19 Punkten, was darauf hinweist, dass die Shanghai Step Electric-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Shanghai Step Electric daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Der Aktienkurs von Shanghai Step Electric hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 43,33 Prozent darstellt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" von -18,1 Prozent liegt Shanghai Step Electric aktuell 44,68 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Shanghai Step Electric in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, wodurch Shanghai Step Electric eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Step Electric bei einem Wert von 116, ähnlich dem Durchschnittswert der Branche "Maschinen". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.