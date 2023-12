Shanghai Step Electric Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shanghai Step Electric. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 58,54 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,86, was ebenfalls auf eine "neutrale" Bewertung hindeutet.

Die Dividendenrendite von Shanghai Step Electric beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,5 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Shanghai Step Electric wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "guten" Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "schlechten" Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Shanghai Step Electric. Die Anzahl der positiven und negativen Tage sowie die negativen Nachrichten über das Unternehmen führten zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung der Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Shanghai Step Electric eine "neutrale" Bewertung für den RSI, eine "schlechte" Bewertung für die Dividendenrendite, eine gemischte Bewertung für das langfristige Stimmungsbild und eine "schlechte" Einschätzung der Anlegerstimmung.