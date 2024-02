Shanghai Step Electric Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Shanghai Step Electric-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 8,12 CNH, was einer Entfernung von -21,92 Prozent vom GD200 (10,4 CNH) entspricht. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 9,03 CNH ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -10,08 Prozent beträgt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten hingegen auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was dazu führt, dass Shanghai Step Electric auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite für Shanghai Step Electric liegt bei 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und mit 0,56 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.