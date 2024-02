Shanghai Step Electric Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Shanghai Step Electric hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 26,59 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -20,97 Prozent verzeichnete, liegt Shanghai Step Electric mit 47,56 Prozent deutlich darüber. Dies führte zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Step Electric beträgt derzeit 116. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Shanghai Step Electric aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Step Electric-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI von 26 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Shanghai Step Electric geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf den Anlegerstimmungen wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Shanghai Step Electric bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.