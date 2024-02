Shanghai Step Electric Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Shanghai Step Electric-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bewertungskategorien. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,56 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittelwert liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 30, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt ebenfalls diese Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs eine Entfernung von -21,92 Prozent vom GD200, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50 bestätigt diese Einschätzung mit einem Kursabstand von -10,08 Prozent. Basierend auf diesen Werten wird der Kurs der Shanghai Step Electric-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 116,49 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskategorien gemischte Signale für die Shanghai Step Electric-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung in den meisten Bereichen führt.