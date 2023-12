Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Orbis":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Shanghai Sinyang Semiconductor Materials ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 58,89, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 66, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" beurteilt.

Im Branchenvergleich zeigt die Aktie von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials eine starke Performance von 17,83 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung-Branche konnte eine Outperformance von 24,3 Prozent erzielt werden. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 5,34 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials liegt aktuell bei 82, was neutral bewertet wird, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 0 aufweisen.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Shanghai Sinyang Semiconductor Materials neutral einzustufen sind.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie somit eine neutrale Einschätzung, basierend auf dem Relative Strength Index, der Branchenvergleich und den fundamentalen Kennzahlen.

Shanghai Sinyang Semiconductor Materials kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Shanghai Sinyang Semiconductor Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shanghai Sinyang Semiconductor Materials-Analyse.

Shanghai Sinyang Semiconductor Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...