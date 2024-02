Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Shanghai Sinyang Semiconductor Materials wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt einen Wert von 52,4, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials mit 14,61 Prozent mehr als 33 Prozent darüber. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -28,2 Prozent auf, wobei Shanghai Sinyang Semiconductor Materials mit 42,82 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanghai Sinyang Semiconductor Materials mit 0,46 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials liegt bei einem Wert von 66, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser Stufe auch eine "Neutral"-Bewertung.