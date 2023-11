Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shanghai Sinyang Semiconductor Materials betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,12 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Shanghai Sinyang Semiconductor Materials geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Somit wird die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Dividendenrendite von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials liegt aktuell bei 0,42 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,86 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials mit 17,83 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche von -5,83 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt Shanghai Sinyang Semiconductor Materials mit 23,66 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.