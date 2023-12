Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch die Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Sinyang Semiconductor Materials verstärkt. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials im letzten Jahr eine Rendite von 17,83 Prozent, was 5,51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -6,54 Prozent, wobei Shanghai Sinyang Semiconductor Materials aktuell 24,37 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials liegt bei 82,98, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Sinyang Semiconductor Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,82 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 37,16 CNH liegt, was einem Unterschied von -1,75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Ebenso erhält sie für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials eine durchweg "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.