Shanghai Shibei Hi Tech Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Shanghai Shibei Hi-tech wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,01 CNH, wobei der Kurs der Aktie (5,15 CNH) um +2,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht auch der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 4,78 CNH, was einer Abweichung von +7,74 Prozent vom Aktienkurs entspricht und somit die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert bezeichnet. Insgesamt ergibt sich also die Bewertung "Gut".

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Shibei Hi-tech, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 32,14 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 38,97, was jeweils zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an zehn Tagen von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Shibei Hi-tech diskutiert. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment ergibt eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Shanghai Shibei Hi-tech langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung zeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht".