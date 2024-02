Shanghai Shi Mao Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Shanghai Shimao-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,33 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,02 CNH liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -23,31 Prozent im Vergleich zum GD200 und eine Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,13 CNH, was einem Abstand von -9,73 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen an drei Tagen und negative Themen an fünf Tagen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder umkehren. In Bezug auf Shanghai Shimao wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Shimao-Aktie zeigt einen Wert von 75, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was auf eine neutrale Situation hinweist und entsprechend als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".