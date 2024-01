Shanghai Shi Mao Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Betrachten wir nun Shanghai Shimao anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45 Punkten, was darauf hinweist, dass die Shanghai Shimao-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt an, dass Shanghai Shimao weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,76), was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält Shanghai Shimao somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ist Shanghai Shimao mit einem aktuellen Kurs von 1,14 CNH nun -6,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einem kurzfristigen Rating von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -22,97 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Shimao von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen feststellt. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert besprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Shanghai Shimao-Aktie.