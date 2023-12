Shanghai Shi Mao Aktie: Viel Lärm um nichts!

In den letzten Wochen wurde bei Shanghai Shimao eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Diese Veränderung wird sichtbar, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da in diesem Fall negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium als "Schlecht" bewertet. Trotzdem war eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Shanghai Shimao daher für diese Stufe als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Shanghai Shimao beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 64,71 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 65,63). Somit erhält die Aktie für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend wird Shanghai Shimao für diesen Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann einen erheblichen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Shanghai Shimao auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Shimao-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,49 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,07 CNH, was einem Unterschied von -28,19 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,22 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,07 CNH (-12,3 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Shanghai Shimao daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.