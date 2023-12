Shanghai Shi Mao Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Shanghai Shimao ist im Moment recht positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessieren, größtenteils positiv.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikante Veränderung in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, weshalb dies mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Shanghai Shimao daher für diese Stufe ein "Gut".

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie momentan -9,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf -25,49 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Shimao liegt bei 31,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 liegt mit 62 im neutralen Bereich. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie eine Einstufung von "Neutral" vergeben.