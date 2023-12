Können Tsukuba Bank-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In Bezug auf die Tsukuba Bank hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergeben, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für die Tsukuba Bank.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Tsukuba Bank eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Tsukuba Bank eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tsukuba Bank derzeit bei 233,43 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 249 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 272,66 JPY, was einen Abstand von -8,68 Prozent zur Aktie ergibt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Tsukuba Bank-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 65,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 63, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Tsukuba Bank kaufen, halten oder verkaufen?

