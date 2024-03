Shanghai Shi Mao Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Anleger-Sentiment für die Shanghai Shimao-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Insgesamt wurde das Stimmungsbarometer an acht Tagen als "Schlecht" eingestuft, während positive Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Shanghai Shimao-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 68, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,3 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Unsere Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Shanghai Shimao in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Shanghai Shimao vergeben wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10,16 Prozent vom aktuellen Kurs aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nur um +1,77 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.