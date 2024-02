Shanghai Shi Mao Aktie: Hilfe!

Die Shanghai Shimao-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 1,3 CNH liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 1,22 CNH, was einem Unterschied von -6,15 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer kürzeren Betrachtungsdauer von 50 Handelstagen ergibt sich jedoch ein anderer Wert: Der gleitende Durchschnitt beträgt hier 1,12 CNH, was einem Anstieg von +8,93 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Shanghai Shimao-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an drei Tagen überwiegend positiv und an zwei Tagen überwiegend negativ über das Unternehmen diskutiert wurde. Trotzdem dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen in den Gesprächen über Shanghai Shimao. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität über Shanghai Shimao hat in letzter Zeit abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und Buzz im Internet.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen indiziert. Der RSI der Shanghai Shimao liegt bei 13,79, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 44 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".