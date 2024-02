Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie beträgt aktuell 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,63 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance um 12,84 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management.