Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten vier Wochen wurden bei Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Dies gilt auch für die einfache Charttechnik, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Abweichung von -10,9 Prozent aufweist. Die Analyse der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt hingegen ein neutrales Rating. Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis bestätigt diese Einschätzung.

Die Stimmung und die sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.