Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Aktie: Ist es das gewesen?

Die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management steht derzeit bei einem Kurs von 8,24 CNH, was einer Abweichung von +1,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dadurch wird sie kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird sie jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,29 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management steht derzeit bei 74,68, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 49,2 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management eine Rendite von -26,49 Prozent auf, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent, wobei die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management mit 26,88 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management in den sozialen Medien deuten auf die Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen zwei Wochen häufen sich insgesamt die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.