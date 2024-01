Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment ManagementB Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,12 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitspflege-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,5 Prozent, wobei Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management mit 6,62 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,58 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,47 CNH liegt, was einem Unterschied von -1,45 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (8,03 CNH) liegt der letzte Schlusskurs um -6,97 Prozent darunter. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie auf kurzfristiger Basis als neutral eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 40 Punkten liegt. Der längerfristige RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün und nur an zwei Tagen neutral. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.