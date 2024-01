Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment ManagementB Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,12 Prozent verzeichnet, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche von 0,34 Prozent liegt die Performance des Unternehmens mit 6,46 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management zeigt einen Wert von 57,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 78,9 und wird somit als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.