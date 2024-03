Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment ManagementB Aktie: Gut oder schlecht?

Die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,34 CNH aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 6,54 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -10,9 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GDBetrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 6,65 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,65 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,2 Prozent erzielt, was 9,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,02 Prozent, und die Aktie liegt derzeit 11,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich der Aktie war überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.