Shanghai Sheng Jian Environment Technology Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 35,51 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 30,03 CNH, was einem Unterschied von -15,43 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 33,16 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von (-9,44 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen zur Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung als durchschnittlich bzw. kaum verändert eingestuft werden. Somit erhält die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis momentan als "überkauft" eingestuft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie in der Analyse als "Schlecht" bewertet, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Faktoren.