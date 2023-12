Shanghai Sheng Jian Environment Technology Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ermöglicht es, kurzfristige Kursbewegungen vorherzusagen. Bei überkauften Titeln könnten Kursrücksetzer bevorstehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Shanghai Sheng Jian Environment wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 beträgt derzeit 88,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 84,02 Punkten, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Shanghai Sheng Jian Environment. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shanghai Sheng Jian Environment diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Sheng Jian Environment bei 35,63 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 30,81 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,53 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 33,55 CNH, was einer Distanz von -8,17 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen insgesamt die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Shanghai Sheng Jian Environment bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.