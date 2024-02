Shanghai Sheng Jian Environment Technology Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie liegt bei 73,42, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 64,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 33,96 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,57 CNH liegt deutlich darunter (-36,48 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (28,79 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-25,08 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Sheng Jian Environment diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie.