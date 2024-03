Shanghai Sheng Jian Environment Technology Aktie: Jetzt knallt es!

Die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie wird derzeit von verschiedenen technischen Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 32,88 CNH, was 26,13 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 24,29 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 26,47 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie Werte von 36,28 (RSI7) und 62,34 (RSI25), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen ein positives Bild von Shanghai Sheng Jian Environment. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt eine deutlich verbesserte Stimmung in Bezug auf die Aktie. Allerdings wurde auch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.