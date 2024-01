Shanghai Sheng Jian Environment Technology Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Hovnanian":

Die technische Analyse der Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 85,66 liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der RSI25-Wert von 76 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Die charttechnische Bewertung ergibt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie mit -18,96 Prozent Entfernung vom GD200 als "Schlecht"-Signal einzustufen ist. Auch der GD50 von 32,18 CNH zeigt einen Abstand von -11,81 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Somit wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber der Shanghai Sheng Jian Environment-Aktie eingestellt sind. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Shanghai Sheng Jian Environment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".