Shanghai Shenda Textile, Garments Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse von Shanghai Shenda zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,62 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,75 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,59 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3,88 CNH liegt nahe am letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -3,35 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Shanghai Shenda somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine positive Stimmung rund um die Aktie von Shanghai Shenda. Überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung der Stimmung in den vergangenen vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte Shanghai Shenda in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,01 Prozent erzielen, verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche, die im Durchschnitt um 0,16 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite jedoch um 2,34 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.