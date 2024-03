Shanghai Safbon Water Service Aktie: Das war ja klar …

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Shanghai Safbon Water Service lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Shanghai Safbon Water Service in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Shanghai Safbon Water Service als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 9,52, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 54,71 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt damit ein "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Shanghai Safbon Water Service liegt mit einem Wert von 3899,01 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Wasserversorgung". Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ist Shanghai Safbon Water Service im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz von 2,16 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".