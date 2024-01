Shanghai Safbon Water Service Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten Wochen wurde bei Shanghai Safbon Water Service eine deutliche positive Veränderung in der Stimmung und im Buzz festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien ein besonders positives Stimmungsbild haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Safbon Water Service liegt derzeit bei 3899,01, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In der Branche "Wasserversorgung" wird ein Wert von 0 festgestellt, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shanghai Safbon Water Service als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) zeigen neutrale Empfehlungen. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanghai Safbon Water Service derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,12 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shanghai Safbon Water Service in Bezug auf die Stimmung und den Buzz positiv bewertet wird, während fundamentale Kriterien eine neutrale Einschätzung ergeben. Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls eine neutrale Position, während die Dividendenrendite als schlecht eingestuft wird.