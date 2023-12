Shanghai Safbon Water Service Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Shanghai Safbon Water Service im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Wasserversorgung"-Branche hat Shanghai Safbon Water Service in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,84 Prozent erzielt. Die Aktie verzeichnete eine Performance von 6,74 Prozent, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt um -0,1 Prozent gefallen sind. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Safbon Water Service mit 6,84 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % erzielt die Aktie von Shanghai Safbon Water Service einen geringeren Ertrag von 2,12 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Safbon Water Service beträgt 3899. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.