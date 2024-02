Shanghai SK Petroleum, Chemical Equipment Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -22,7 Prozent auf, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,69 Prozent erzielt hat, liegt Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment mit 19 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,76, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 71,91, der eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,55 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,03 CNH liegt, was einer Abweichung von -27,39 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,4 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem gleitenden Durchschnitt (-25,37 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment 56, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" mit einem durchschnittlichen KGV von 0 bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.