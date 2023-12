Shanghai SK Petroleum, Chemical Equipment Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV, während Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment mit einem Wert von 56,76 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" von 0, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Niveau von 50 eine "Neutral"-Einstufung für Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Basis.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment mit einer Rendite von 8,33 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt, die bei 0,9 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine stabile Stimmung für die Aktie von Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.