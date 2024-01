Shanghai Rural Commercial Bank Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Shanghai Rural Commercial Bank wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 5,84 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,87 CNH) um +0,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 5,75 CNH, was einer Abweichung von +2,09 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien wurde bei Shanghai Rural Commercial Bank eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls kaum verändert, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" beurteilt wird.

Die Anleger zeigen sich in den sozialen Medien überwiegend positiv gegenüber Shanghai Rural Commercial Bank. In den letzten Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, wodurch die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Rural Commercial Bank liegt bei 10,71, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,14, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Gut" für die Shanghai Rural Commercial Bank.