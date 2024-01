Shanghai Rural Commercial Bank Aktie: Jetzt aber!

Die Shanghai Rural Commercial Bank-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5,84 CNH verglichen, was einer Abweichung von +3,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,75 CNH, liegt der letzte Schlusskurs um +5,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai Rural Commercial Bank festgestellt. Das Anleger-Sentiment bleibt jedoch positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shanghai Rural Commercial Bank-Aktie beträgt 8,11, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 21,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend erhält die Shanghai Rural Commercial Bank-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment und den Relative Strength-Index eine "Gut"-Bewertung.