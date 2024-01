Shanghai Runda Medical Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Shanghai Runda Medical analysiert. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 72,76 Punkten, was darauf hinweist, dass Shanghai Runda Medical überkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 70,51, was ebenfalls als überkauft eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Shanghai Runda Medical wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,41 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 18,2 CNH liegt. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 22,17 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Anleger-Stimmung.