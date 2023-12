Shanghai Runda Medical Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shanghai Runda Medical betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 53,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,97 ein "Neutral"-Rating an. Somit wird Shanghai Runda Medical auf dieser Basis insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shanghai Runda Medical für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 83,2 Prozent erzielt, was 85,2 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt die Aktie sogar um 83,03 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Runda Medical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.