Shanghai Rongtai Health Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Shanghai Rongtai Health-Aktie wird aus technischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,77 CNH, während der aktuelle Kurs bei 20,6 CNH liegt, was eine Abweichung von -5,37 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 21,39 CNH, was einer Abweichung von -3,69 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lässt sich der Aktienkurs auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Shanghai Rongtai Health betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,18 Prozent erzielt hat, was 3,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,92 Prozent liegt. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 5,56 Prozent, wobei Shanghai Rongtai Health aktuell 4,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors wird Shanghai Rongtai Health betrachtet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einschätzung hin, sowohl was die Aktivität im Netz als auch die Stimmungsänderung betrifft. Insgesamt ergibt sich daher für Shanghai Rongtai Health in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".