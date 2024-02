Shanghai Raas Blood Products Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Shanghai Raas Blood Products-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 7,16 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,03 CNH, was einem Unterschied von -1,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 7,44 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch darunter (-5,51 Prozent), weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Shanghai Raas Blood Products festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Raas Blood Products-Aktie beträgt aktuell 7, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Raas Blood Products-Aktie mit 22,42 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.