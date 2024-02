Shanghai Raas Blood Products Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Shanghai Raas Blood Products hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,42, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet werden und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Raas Blood Products-Aktie bei 7,16 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,03 CNH, was einem Unterschied von -1,82 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert, welcher aktuell bei 7,44 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,51 Prozent), erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird der Shanghai Raas Blood Products daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben.

Die Stimmung der Anleger bei Shanghai Raas Blood Products in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit der Einschätzung "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,71 Prozent, was 31,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt (-20,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -18,51 Prozent, wobei Shanghai Raas Blood Products aktuell 29,22 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.