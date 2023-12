Shanghai Raas Blood Products Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Raas Blood Products-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 61 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (33,33) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Shanghai Raas Blood Products-Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Raas Blood Products diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Raas Blood Products liegt bei 26, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotechnologie" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Raas Blood Products-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,97 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,98 CNH weicht somit um +14,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +8,72 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Raas Blood Products-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.