Shanghai Raas Blood Products Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Shanghai Raas Blood Products-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 6,95 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 8,37 CNH, was einem Unterschied von +20,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,3 CNH zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +14,66 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Raas Blood Products-Aktie liegt bei 25,49, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 17,59, was ebenfalls eine positive Einstufung auf 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanghai Raas Blood Products mit 0,43 Prozent momentan unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Raas Blood Products-Aktie bei 26,55, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Shanghai Raas Blood Products-Aktie, mit positiven charttechnischen Bewertungen, gemischt in den fundamentalen Kriterien, und einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.