Shanghai Raas Blood Products Aktie: Geht es jetzt los?

Die Shanghai Raas Blood Products-Aktie wird von Analysten für ihre Dividendenpolitik kritisiert, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -0,04 Prozent liegt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Biotechnologie" eine negative Differenz von -1,04 Prozent darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt einen Wert von 61 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 33,33 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für die Shanghai Raas Blood Products-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Shanghai Raas Blood Products-Aktie eine Rendite von 47,66 Prozent erzielt, was mehr als 50 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Biotechnologie"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 47,45 Prozent deutlich besser ab, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Raas Blood Products-Aktie liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 zu einer neutralen Bewertung führt. fundamentaler Kriterien zufolge ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.