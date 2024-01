Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,59, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. In Bezug auf die Dividendenrendite wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie mit 0 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment im letzten Jahr eine Rendite von -8,51 Prozent erzielt, was 3,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich liegt die Rendite der Aktie mit -5,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Aktie aufgrund ihres gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 (gleitender Durchschnitt über 200 Tage) liegt bei 0,4 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,43 HKD liegt, was einer Abweichung von +7,5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage beträgt ebenfalls 0,43 HKD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Basierend auf diesen Daten wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.