Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment Aktie hat sich in den letzten Tagen stabilisiert. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 0,4 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,43 HKD liegt. Dies ergibt einen positiven Abstand von +7,5 Prozent zum GD200 und wirft ein "Gut"-Rating auf. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,43 HKD, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" in der technischen Analyse.

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet hat die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 47. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis neutral an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment Aktie auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung für die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und den fundamentalen Kennzahlen.