Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Aktienanalyse: Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment

Aktieninvestoren, die derzeit in die Aktie von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 6,34 Prozentpunkten. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,51 Prozent, was 3,79 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,72 Prozent) des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -5,11 Prozent, und Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment liegt aktuell 3,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige 7-Tage-RSI als auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment auf Basis der Dividendenrendite, des Aktienkurses, des Relative Strength Index und des Sentiments in den sozialen Medien.