Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Aktie: Was soll das denn werden?

Die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Mit einem aktuellen Kursniveau von 0 Prozent liegt die Dividendenrendite 6,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In puncto Aktienkursperformance konnte Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,55 Prozent verzeichnen. Im Branchenvergleich hat das Unternehmen damit eine Outperformance von +4,4 Prozent erzielt im Vergleich zum Durchschnittsverlust von -8,95 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Auch im Vergleich zum Durchschnittsverlust des "Industrie"-Sektors von -7,12 Prozent lag die Performance von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment um 2,57 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment-Aktie liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 33,33 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment zeigen eine überwiegend neutrale Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.