Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,59 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49,4. Dies signalisiert eine Unterbewertung und ergibt somit eine Einstufung als "Gut" auf der Grundlage der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Aktie von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment eine negative Performance von -8,51 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Die Branche selbst verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Investoren, die in die Aktie von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment investieren, können derzeit keine Dividendenrendite erwarten, da diese bei 0 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 6,29 Prozentpunkten, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Bei einer technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,4 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,43 HKD liegt, was einem Unterschied von +7,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,43 HKD jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment-Aktie aufgrund der charttechnischen Entwicklung und der fundamentalen Bewertung mit einem insgesamt positiven "Gut"-Rating versehen.